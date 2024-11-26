Israel alleges that a series of raids hit '20 Hezbollah targets in 120 seconds'

#عاجل 20 هدفًا إرهابيًا خلال 120 ثانية: جيش الدفاع يهاجم أهدافًا إرهابية في بيروت ومن بينها أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله
🔸استكمل جيش الدفاع شن سلسلة غارات طالت 20 هدف إرهابيا خلال عملية سريعة استمرّت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية. ومن بين الأهداف المستهدفة… pic.twitter.com/ZGrRSx08Nt
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024
#عاجل 20 هدفًا إرهابيًا خلال 120 ثانية: جيش الدفاع يهاجم أهدافًا إرهابية في بيروت ومن بينها أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله
🔸استكمل جيش الدفاع شن سلسلة غارات طالت 20 هدف إرهابيا خلال عملية سريعة استمرّت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية. ومن بين الأهداف المستهدفة… pic.twitter.com/ZGrRSx08Nt