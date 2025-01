Israel claims airstrike targeting individuals exiting alleged Hezbollah building in south Lebanon

Israel's army spokesperson Avichay Adraee claimed on Saturday that several individuals were spotted exiting a military building previously used by Hezbollah in southern Lebanon, adding that "an Israeli Air Force aircraft targeted the individuals to eliminate the threat."



Adraee also alleged that the Israeli army "remains committed to the ceasefire understandings between Israel and Lebanon and continues its deployment in southern Lebanon to work on eliminating any threats to the State of Israel and its citizens."

#عاجل 🔸 في وقت سابق اليوم تم رصد عدد من المخربين وهم يخرجون من مبنى عسكري كان يستخدمه حزب الله الارهابي في جنوب لبنان حيث هاجمت طائرة لسلاح الجو المخربين لإزالة التهديد.



🔸يبقى جيش الدفاع ملتزمًا بتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ومنتشرًا في جنوب لبنان ليعمل لازالة كل… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2025