Israeli army claims it struck Hezbollah targets in South Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X that Israeli warplanes carried out strikes on several Hezbollah positions in southern Lebanon on Thursday.



According to Adraee, the raids targeted what he described as “terrorist infrastructure” and a rocket launcher in multiple areas across the south.



He added that the presence of such sites in those locations violated understandings between Israel and Lebanon.



Adraee stressed that the Israeli army “will continue working to eliminate any threat” against Israel.

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل من خلال طائرات سلاح الجو على عدة بنى تحتية ارهابية ومنصة صاروخية لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق في جنوب لبنان.



🔸وجود هذه البنى التحتية الأرهابية والمنصة الصاروخية في تلك المناطق يعتبر انتهاكًا…