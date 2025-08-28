Israeli army claims it struck Hezbollah targets in South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل من خلال طائرات سلاح الجو على عدة بنى تحتية ارهابية ومنصة صاروخية لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق في جنوب لبنان.
🔸وجود هذه البنى التحتية الأرهابية والمنصة الصاروخية في تلك المناطق يعتبر انتهاكًا… pic.twitter.com/sXx8k26ehg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 28, 2025
