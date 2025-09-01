Israeli army claims it killed Hezbollah member in Nabatieh — spokesperson

The Israeli army claimed it killed a Hezbollah member in southern Lebanon’s Nabatieh area.



Army spokesperson Avichay Adraee wrote on X that Israeli forces struck the target after spotting the member at what he described as an important Hezbollah position in the region.

🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الارهابي بعد ان تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب لبنان.



🔸أنشطة العنصر الإرهابي شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة…