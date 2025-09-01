Israeli army claims it killed Hezbollah member in Nabatieh — spokesperson

Lebanon News
01-09-2025 | 03:30
High views
Israeli army claims it killed Hezbollah member in Nabatieh — spokesperson
Israeli army claims it killed Hezbollah member in Nabatieh — spokesperson

The Israeli army claimed it killed a Hezbollah member in southern Lebanon’s Nabatieh area.

Army spokesperson Avichay Adraee wrote on X that Israeli forces struck the target after spotting the member at what he described as an important Hezbollah position in the region.
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Nabatieh

Avichay Adraee

