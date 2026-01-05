Israeli army issues evacuation warning for Kfar Hatta and Ain el-Tineh

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر حتا

⭕️ عين التينة

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن

🔸نحث سكان المباني… pic.twitter.com/tguJ8G4UZM