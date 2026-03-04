Avichay Adraee issues new warning to residents of Haret Hreik

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي حارة حريك.
⭕لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله
⭕من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه… pic.twitter.com/qywokVXMFN
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026
