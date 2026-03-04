Avichay Adraee issues new warning to residents of Haret Hreik

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a new warning on X addressed to residents of Beirut’s southern suburbs, particularly in the Haret Hreik neighborhood.



In the statement, Adraee called on those inside a building marked in red on an attached map, as well as residents of nearby buildings, to evacuate immediately. He claimed that the location is situated near facilities belonging to Hezbollah.



The warning urged civilians to leave the specified buildings at once and move at least 300 meters away, according to the map shared in the post, citing concerns for their safety and that of their families.

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي حارة حريك.

⭕لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله

⭕من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه… pic.twitter.com/qywokVXMFN