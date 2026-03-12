Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/s8Br4mcUOa