Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood

Lebanon News
12-03-2026 | 10:25
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood

The Israeli army issued an urgent warning on Thursday to residents of Beirut, particularly in the Bachoura neighborhood, calling on them to evacuate buildings near what it said was a Hezbollah facility.

In a statement, the army urged anyone inside a building marked in red on an attached map, as well as nearby buildings, to leave the area immediately.

The army called on residents to evacuate the targeted building and surrounding structures at once and move at least 300 meters away to ensure their safety and that of their families.

Lebanon News

issues

urgent

evacuation

warning

Beirut’s

Bachoura

neighborhood

LBCI Next
Israeli strike targets Lebanese University, faculty director killed
Hezbollah says targeted Israeli air defense system near Caesarea
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
15:30

Israeli army issues urgent evacuation warning for Beirut’s southern suburbs

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Israel issues urgent evacuation warning for Deir el-Zahrani, Sultaniyeh, Toul, and Habbouch

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Israel issues urgent evacuation warning for seven towns in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Israel issues evacuation warning for building in Beirut’s Borj el-Brajneh

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
11:27

Israeli strike targets threatened building in Beirut’s Bachoura

LBCI
Lebanon News
11:13

Israeli strike hits the southern suburbs of Beirut

LBCI
Lebanon News
10:57

Israeli strike targets Lebanese University, faculty director killed

LBCI
Lebanon News
09:44

Hezbollah says targeted Israeli air defense system near Caesarea

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
02:06

Container ship near UAE struck, causing small fire: UK maritime agency

LBCI
Lebanon News
04:33

Israeli army issues evacuation warning for residents in Douris

LBCI
World News
17:39

Trump says US must 'finish the job' in Iran

LBCI
Lebanon News
2026-03-11

MEA announces flight schedules for Thursday, March 12

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More