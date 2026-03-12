Israeli army issues urgent evacuation warning in Beirut’s Zuqaq al-Blat

The Israeli army has issued an urgent alert to residents of Beirut, specifically in the Zuqaq al-Blat neighborhood.



According to the warning, anyone in the building marked in red on an attached map, as well as nearby structures, is at risk because the army plans to target the site.



Residents were urged to leave the affected buildings immediately and move at least 300 meters away to ensure their safety and that of their families.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم… pic.twitter.com/lhZBsMKqVs