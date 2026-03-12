Israeli army issues urgent evacuation warning in Beirut’s Zuqaq al-Blat

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط
⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.
⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم… pic.twitter.com/lhZBsMKqVs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
