Israeli army claims it struck Hezbollah-linked financial assets and weapons depots across Lebanon

#عاجل 🔸في عدة مناطق بالتزامن: جيش الدفاع هاجم أصول تابعة لجمعية القرض الحسن ومستودعات وسائل قتالية لحزب الله
🔸انجز جيش الدفاع امس عشرات موجات الغارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابية في بيروت والبقاع وعدة مناطق بجنوب لبنان.
🔸في بيروت هاجم جيش الدفاع أصول إضافية تابعة… pic.twitter.com/5mFS0h7hnv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026
