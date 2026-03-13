Israeli army claims it struck Hezbollah-linked financial assets and weapons depots across Lebanon

Lebanon News
13-03-2026 | 04:42
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army claims it struck Hezbollah-linked financial assets and weapons depots across Lebanon
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army claims it struck Hezbollah-linked financial assets and weapons depots across Lebanon

The Israeli army said it carried out multiple waves of airstrikes targeting infrastructure belonging to Hezbollah in Beirut, the Bekaa Valley, and several areas in southern Lebanon.

In a post on X, Israeli army Arabic-language spokesperson Avichay Adraee said the strikes in Beirut targeted additional assets belonging to Al-Qard Al-Hassan Association as well as what he described as key economic resources linked to Hezbollah.

According to the Israeli military, the strikes were aimed at intensifying pressure on Hezbollah’s financial network, which it accused of using civilian funds to provide financial services supporting the group’s activities.

Adraee said the attacks were part of a broader series of recent strikes targeting the association, adding that the latest operations had halted its activity entirely and dealt a significant blow to Hezbollah’s resources.

The Israeli army also said it struck around 10 weapons depots belonging to Hezbollah in the Bekaa Valley and other areas in southern Lebanon. Some of the depots were located in the area between the Litani River and the Zahrani River, from where rockets were launched toward Israeli territory last Wednesday, according to the statement.

Adraee added that the Israeli military would continue operating against Hezbollah, accusing the group of joining the conflict under the backing of Iran, and said the army would not allow harm to Israeli citizens.

Lebanon News

Middle East News

claims

struck

Hezbollah-linked

financial

assets

weapons

depots

across

Lebanon

LBCI Next
Farid Boustany calls on government to cancel fuel price hike amid war
Lebanon's fuel prices rise
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Israel's army says struck assets of Hezbollah-linked financial institution

LBCI
Lebanon News
2026-01-26

Israeli army says it struck Hezbollah sites across several areas of Lebanon

LBCI
Lebanon News
2026-01-25

Israeli army claims it struck Hezbollah site in southern Lebanon, targets infrastructure in Beqaa

LBCI
Lebanon News
2026-01-11

Israeli army claims it struck tunnel entrances used by Hezbollah in South Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:25

Lebanese Army warns against scanning QR codes after Israeli aircraft drops leaflets over Beirut

LBCI
Lebanon News
08:13

Israeli army drops leaflets over Beirut reading: “Lebanon’s decision is yours, not anyone else’s”

LBCI
Lebanon News
07:59

UN chief Guterres says Lebanon dragged into war it does not want

LBCI
Lebanon News
07:36

Israeli military issues urgent evacuation warning for Aabbasiyyeh residents in Tyre district

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
06:20

UN chief in Beirut for Lebanon 'solidarity' visit

LBCI
Lebanon News
2026-03-07

Lebanese army holds emergency meeting amid Israeli escalation

LBCI
World News
12:28

Trump says Iran shouldn't come to World Cup for 'own life and safety'

LBCI
Middle East News
03:03

Large explosions shake Tehran: AFP journalists

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
17:26

Lebanese man killed after opening fire on Israelis in US in revenge for brothers’ deaths

LBCI
Lebanon News
10:57

Israeli strike targets Lebanese University, faculty director killed

LBCI
Lebanon News
13:34

Lebanon’s president condemns Israeli strike on Lebanese University

LBCI
Lebanon News
10:25

Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s Bachoura neighborhood

LBCI
News Bulletin Reports
14:00

Israel threatens escalation in Lebanon after overnight intelligence failures

LBCI
Lebanon News
08:13

Israeli army drops leaflets over Beirut reading: “Lebanon’s decision is yours, not anyone else’s”

LBCI
Lebanon News
12:21

Three killed in Israeli strike on Ain Ebel

LBCI
Middle East News
16:03

Netanyahu says warned Beirut to stop Hezbollah, or Israel will

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More