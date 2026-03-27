Israeli army says strikes on Iranian weapons production intensified, ground operations in Lebanon expanded

المتحدثة بلسان جيش الدفاع، المقدم إيلا واوية:
🔴 خلال هذا الأسبوع عمّقنا الضربات ضد الصناعات الإيرانية لإنتاج وسائل القتال.
🔴 استهدفنا أكثر من 1,000 موقع إنتاج في أنحاء إيران.
🔴 نحن نُغيّر الواقع في جنوب لبنان، بهدف تحقيق الأمن لسكان الشمال ولدولة إسرائيل على المدى الطويل.… pic.twitter.com/HvNCo7cg4u
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 27, 2026
المتحدثة بلسان جيش الدفاع، المقدم إيلا واوية:
🔴 خلال هذا الأسبوع عمّقنا الضربات ضد الصناعات الإيرانية لإنتاج وسائل القتال.
🔴 استهدفنا أكثر من 1,000 موقع إنتاج في أنحاء إيران.
🔴 نحن نُغيّر الواقع في جنوب لبنان، بهدف تحقيق الأمن لسكان الشمال ولدولة إسرائيل على المدى الطويل.… pic.twitter.com/HvNCo7cg4u