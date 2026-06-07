Israel issues evacuation warning for Tyre and surrounding areas

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة
🔸في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸نجدد إنذارنا انه حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/e0IGgG2q9J
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 7, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة وفق ما يعرض في الخارطة
🔸في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸نجدد إنذارنا انه حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/e0IGgG2q9J