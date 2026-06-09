Israel issues evacuation warning for Tyre and surrounding areas in southern Lebanon

The Israeli military on Tuesday issued an urgent evacuation warning for residents of the southern Lebanese city of Tyre and several surrounding neighborhoods and camps, saying it planned to carry out operations against Hezbollah following what it described as violations of the ceasefire agreement.



The Israeli military called on residents of Tyre, including the city's Christian quarter, as well as residents of the areas of Chabriha, Hamadiyeh, Jal al-Bahr, Zaqouq al-Mufdi, el-Buss, al-Maashouk, Burj al-Shamali, Nabaa, al-Housh, Rashidiyeh and Ain Baal, to immediately leave their homes and move north of the Zahrani River.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع الإسرائيلي لا ينوي… pic.twitter.com/MHSBQ0d58e