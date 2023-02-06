MP reveals Lebanese victims in Turkey earthquake

رحم الله شهداء #وادي_خالد وعكار و #لبنان في زلزال #تركيا
الدكتور #وسام_الأسعد وابنته #ندوة.
عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب .
اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في #لبنان والشفاء العاجل للمصابين في #سوريا و #تركيا
رحم الله الشهداء وحمى الجميع pic.twitter.com/auWq7QBi0Z
— Deputy Mohamad Sleiman- النائب محمد سليمان (@DeputySleiman) February 6, 2023
رحم الله شهداء #وادي_خالد وعكار و #لبنان في زلزال #تركيا
الدكتور #وسام_الأسعد وابنته #ندوة.
عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب .
اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في #لبنان والشفاء العاجل للمصابين في #سوريا و #تركيا
رحم الله الشهداء وحمى الجميع pic.twitter.com/auWq7QBi0Z