MP reveals Lebanese victims in Turkey earthquake

Lebanon News
2023-02-06 | 13:21
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MP reveals Lebanese victims in Turkey earthquake
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MP reveals Lebanese victims in Turkey earthquake

MP Mohamad Sleiman revealed that two Lebanese, a father and his daughter, were killed as a result of the earthquake in Turkey.

He stated via Twitter: "May God have mercy on the martyrs of Wadi Khaled, Akkar, and Lebanon in the earthquake Turkey, Dr. Wissam Al-Asaad and his daughter Nadwa; our condolences are great for the loss of our youth in the diaspora."  

"Oh God, we wish for peace and security for our country and our people in Lebanon and a speedy recovery for the injured in Syria and Turkey. May God have mercy on the martyrs and protect everyone," he added.
 

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