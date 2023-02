MP reveals Lebanese victims in Turkey earthquake

He stated via Twitter: "May God have mercy on the martyrs of Wadi Khaled, Akkar, and Lebanon in the earthquake Turkey, Dr. Wissam Al-Asaad and his daughter Nadwa; our condolences are great for the loss of our youth in the diaspora."



"Oh God, we wish for peace and security for our country and our people in Lebanon and a speedy recovery for the injured in Syria and Turkey. May God have mercy on the martyrs and protect everyone," he added.

رحم الله شهداء #وادي_خالد وعكار و #لبنان في زلزال #تركيا

الدكتور #وسام_الأسعد وابنته #ندوة.

عزائنا كبير بفقدان شبابنا في بلاد الاغتراب .

اللهم السلام والأمان لوطننا وأهلنا في #لبنان والشفاء العاجل للمصابين في #سوريا و #تركيا

رحم الله الشهداء وحمى الجميع pic.twitter.com/auWq7QBi0Z — Deputy Mohamad Sleiman- النائب محمد سليمان (@DeputySleiman) February 6, 2023