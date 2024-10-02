In additional statements, Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued a warning to residents near Beirut's southern suburbs, particularly those in the Chiyah and west Hadath neighborhoods, urging them to evacuate and move at least 500 meters away.



The maps are provided below:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة في حي حدث غرب

⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/ugnHrLQUeW