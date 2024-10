An Israeli airstrike targeted a school in the town of Sammaaiyeh in Tyre on Wednesday, killing one individual and injuring several others.



The videos below capture the extent of the damage caused by the airstrike.

غارة اسرائيلية استهدفت مدرسة ببلدة السماعية في صور وسقوط شهيد وعدد من الجرحى (فيديوهات) pic.twitter.com/xDcZEA8rdG — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 9, 2024