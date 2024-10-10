In a new warning Thursday evening, Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent alert to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those located in the Haret Hreik neighborhood.



"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said.



Here are the map:

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطتيْن وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه… pic.twitter.com/CrByEHl0ZR