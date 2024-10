A series of intense Israeli airstrikes struck Nabatieh, South Lebanon, on Wednesday.



The Israeli air force launched an aerial assault on the town with more than seven airstrikes, targeting the crisis cell at the Nabatieh municipality.

سلسلة غارات عنيفة على النبطية pic.twitter.com/2eEsyvwYXc — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 16, 2024