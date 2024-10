Israeli military vehicles temporarily blocked the main road between Rmeish and Aita al-Shaab in South Lebanon, specifically in the area known as Al-Marj.



Following the blockade, the vehicles proceeded towards Aita al-Shaab.



Footage of the incident has emerged, capturing the movement of the Israeli forces.

اليات اسرائيلية قطعت الطريق العام بين رميش وعيتا الشعب لبعض الوقت المعروفة بحيّ المرج ومن ثم انطلقت باتجاه عيتا الشعب pic.twitter.com/jC1Rye22Cb — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 18, 2024