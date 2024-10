Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, announced that new evacuation warnings will be issued to residents in South Lebanon.



"The alerts will target civilians residing near Hezbollah-affiliated installations," advising them to leave their homes immediately.

#عاجل خلال دقائق سنوجه إنذارات إلى السكان في الجنوب اللبناني لإخلاء مباني عديدة تقع بالقرب من منشآت لحزب الله الارهابي. تابعوا تفاصيلها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024