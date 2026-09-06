Southern Lebanon bears the scars of Israeli strikes: Kfar Roummane, Nabatieh hit hard — footage

فيديو يوثق الدمار في المدينة الصناعية في كفررمان جراء الغارات الإسرائيلية#LBCINews pic.twitter.com/NlZdCrWT6k
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 6, 2026
فيديو يوثق الدمار في المدينة الصناعية في كفررمان جراء الغارات الإسرائيلية#LBCINews pic.twitter.com/NlZdCrWT6k
تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بعد استهدافه بغارة إسرائيلية pic.twitter.com/TobENgDobN
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 6, 2026
تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بعد استهدافه بغارة إسرائيلية pic.twitter.com/TobENgDobN