Southern Lebanon bears the scars of Israeli strikes: Kfar Roummane, Nabatieh hit hard — footage

Lebanon News
06-09-2026 | 06:33
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Southern Lebanon bears the scars of Israeli strikes: Kfar Roummane, Nabatieh hit hard — footage
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Southern Lebanon bears the scars of Israeli strikes: Kfar Roummane, Nabatieh hit hard — footage

Israeli airstrikes have caused widespread destruction across southern Lebanon on Sunday, damaging an industrial area, a hospital, and historic homes, according to footage and reports from LBCI.

Video footage documented extensive damage in the industrial city of Kfar Roummane following Israeli airstrikes, with buildings left heavily damaged.

Ghandour Hospital in Nabatieh al-Fawqa was also destroyed after being targeted in an Israeli airstrike.

Meanwhile, several historic homes in Nabatieh were targeted, with LBCI cameras documenting the damage and speaking with residents about the impact of the strikes on the area and its heritage.

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