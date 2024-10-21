Israeli army claims strikes on Hezbollah’s financial strongholds in Lebanon to disrupt operations

#عاجل جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابية
🔸أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم… pic.twitter.com/ihvdcsRwmP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار على مقرات ومواقع قام حزب الله بتخزين أموال تابعة لذراعه العسكرية والتي كان يستخدمها لأنشطة إرهابية
🔸أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية في بيروت وعمق لبنان وجنوبه وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عشرات المقرات والمواقع التي تم… pic.twitter.com/ihvdcsRwmP