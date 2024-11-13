Israel's army claims new airstrikes target Hezbollah sites in Beirut’s southern suburbs: Spokesperson

Lebanon News
2024-11-13 | 08:49
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israel&#39;s army claims new airstrikes target Hezbollah sites in Beirut’s southern suburbs: Spokesperson
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israel's army claims new airstrikes target Hezbollah sites in Beirut’s southern suburbs: Spokesperson

The Israeli army has claimed to have launched a new wave of airstrikes on Beirut’s southern suburbs over recent hours, targeting weapons depots, command centers, and Hezbollah rocket batteries.

"A short while ago, Israeli Air Force warplanes, directed by military intelligence, completed a new wave of airstrikes in the southern suburbs of Beirut. The strikes targeted weapons depots and a military command center used by Hezbollah," Avichay Adraee, the Israeli army spokesperson, said in a post on X. 

"These strikes are part of ongoing efforts to neutralize Hezbollah's capabilities to prevent attacks against the Israeli army and Israel’s home front. They are also aimed at dismantling Hezbollah’s weapons production and storage sites, which the group has established in central Beirut over recent years."

He said that the targets hit were located within densely populated areas, "serving as yet another example of Hezbollah’s alleged use of Lebanese civilians as human shields."
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Beirut

Avichay Adraee

LBCI Next
Israeli drone strike hits building in Aramoun, Aley District, with reports of casualties (Video)
Israel's army issues new evacuation warnings for Haret Hreik and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-10-30

Avichay Adraee claims Israeli forces killed Hezbollah fighters in South Lebanon, shares drone footage

LBCI
Lebanon News
2024-10-27

Israeli army claims it targeted 'Hezbollah infrastructure' in Beirut's southern suburbs and across Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-10-22

Avichay Adraee claims Israel targeted Hezbollah positions and central naval base in Beirut

LBCI
Lebanon News
2024-10-09

Avichay Adraee: Israeli army targets Hezbollah facilities and weapons storage in southern suburbs of Beirut

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
11:52

Israeli military says heavy barrage of rockets fired from Lebanon at Israel

LBCI
Middle East News
11:16

Israel defense minister vows no let-up in war on Hezbollah

LBCI
Lebanon News
11:04

Casualty toll rises to 3,365 as Israeli airstrikes kill 78 in Lebanon

LBCI
Lebanon News
10:27

PM Mikati affirms Lebanon's rejection of any conditions that exceed Resolution 1701 in meeting Egypt’s Abdelatty

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
16:53

Israeli brigade commander claims many tasks in southern Lebanon remain unfinished

LBCI
Lebanon News
01:41

Disagreement over timing of Lebanese Army deployment south of Litani River in negotiations

LBCI
Lebanon News
02:43

US official says Israeli Minister's meetings in Washington on Lebanon ceasefire were 'fruitful'

LBCI
Lebanon News
2024-09-24

Israeli airstrikes on Lebanon in the last 24 hours kill 558, including 50 children: Health Minister Firas Abiad

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
12:26

Sheikh Naim Qassem sends message to Hezbollah fighters amid rising Israel attacks (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-12

Hezbollah shares footage of rocket attack on Israeli bulldozer in South Lebanon's Kfarkela

LBCI
Lebanon News
2024-11-12

Israeli airstrikes cause destruction in Nabatieh market, South Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-10

Israeli airstrike on Almat, Jbeil District, kills 21 including children; search operations ongoing (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-09

Power generator fire ignites cars in Hamra parking lot, video shows

LBCI
Lebanon News
2024-11-09

Fire breaks out near Ras Beirut; black smoke engulfs area (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-11-07

LBCI reports damage in Zebdine, Nabatieh in South Lebanon caused by Israeli strikes

LBCI
Lebanon News
2024-11-07

Israeli airstrike damages homes in Harouf, South Lebanon (Video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-11-06

David Schenker tells LBCI: US might intensify pressure on Iran, Lebanese government must uphold Resolution 1701

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
13:27

US envoy Amos Hochstein 'hopeful' for ceasefire agreement in Lebanon soon: Axios

LBCI
Lebanon News
05:29

Israeli army claims targeting several Hezbollah commanders responsible for attacks in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
08:49

Israel's army claims new airstrikes target Hezbollah sites in Beirut’s southern suburbs: Spokesperson

LBCI
Lebanon News
18:19

Israel's army issues new evacuation warnings for Haret Hreik and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
16:46

Israel's army issues new evacuation warning for Haret Hreik residents in Beirut's southern suburbs

LBCI
Lebanon News
03:55

Renewed Israeli strikes target Beirut’s southern suburbs

LBCI
Lebanon News
17:26

Israel targets Beirut's southern suburbs as casualties in Lebanon climb (video)

LBCI
Lebanon News
02:55

Israeli army issues evacuation warnings for Haret Hreik and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More