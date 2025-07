Avichay Adraee: Special operation in southern Syria targets Iran-linked cell, weapons seized

Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on X that forces from the 474th Brigade of the 210th Division carried out a special overnight operation to capture a cell "activated by Iran" in the areas of Umm al-Luqas and Ain al-Basali in southern Syria.



The operation was conducted in coordination with field investigators from Unit 504.



''Based on intelligence gathered in recent weeks through investigations, the brigade conducted a focused nighttime raid that resulted in the arrest of several operatives,'' he stated.



According to Adraee, the forces discovered weapons and hand grenades in the area where the cell was apprehended.



Adraee added that ''the division’s forces continue efforts to prevent the establishment of any terrorist presence in Syria in order to protect Israeli citizens, especially residents of the Golan Heights.''

#عاجل 🔴في إطار عملية خاصة في الجنوب السوري: قوة تابعة لجيش الدفاع تقبض على خلية إيرانية من المخربين



⭕️نفذت قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي التي في الجنوب السوري، وذلك… pic.twitter.com/Uq37zR08CY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2025