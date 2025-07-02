Avichay Adraee: Special operation in southern Syria targets Iran-linked cell, weapons seized

#عاجل 🔴في إطار عملية خاصة في الجنوب السوري: قوة تابعة لجيش الدفاع تقبض على خلية إيرانية من المخربين
⭕️نفذت قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي التي في الجنوب السوري، وذلك… pic.twitter.com/Uq37zR08CY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2025
#عاجل 🔴في إطار عملية خاصة في الجنوب السوري: قوة تابعة لجيش الدفاع تقبض على خلية إيرانية من المخربين
⭕️نفذت قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي التي في الجنوب السوري، وذلك… pic.twitter.com/Uq37zR08CY