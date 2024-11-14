Israeli army claims destruction of Hezbollah arms depot and missile launchers in South Lebanon

Lebanon News
2024-11-14 | 05:29
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Israeli army claims destruction of Hezbollah arms depot and missile launchers in South Lebanon
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Israeli army claims destruction of Hezbollah arms depot and missile launchers in South Lebanon

Avichay Adraee, spokesperson for the Israel army, claimed in a post on his X account that Israeli forces, specifically the 188th Brigade, continue to operate in new areas in southern Lebanon, targeting what they describe as Hezbollah's military infrastructure. 

Adraee stated, "The 188th Brigade is conducting ground operations in new areas in southern Lebanon to destroy Hezbollah infrastructure." 

He claimed that during recent searches, the Israeli troops discovered a weapons depot that contained various combat equipment, including RPG launchers, sniper rifles, and ammunition. 

"All combat equipment was confiscated and destroyed," he added.

''In a separate raid, the 188th Brigade reportedly identified a location used for launching rockets, with projectiles directed at Israeli towns in the north. All combat equipment was destroyed," Adraee concluded.

Lebanon News

Israel

Army

Hezbollah

Arms Depot

Infrastructure

South Lebanon

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