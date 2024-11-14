Israeli army claims destruction of Hezbollah arms depot and missile launchers in South Lebanon

#عاجل قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتكشف وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان ومنصات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية ووسائل قتالية عديدة
🔸تقوم قوات اللواء 188 بأعمال برية في مناطق جديدة في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية إرهابية.
🔸في أعمال التفتيش… pic.twitter.com/lD80TcdJLg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024
#عاجل قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتكشف وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان ومنصات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية ووسائل قتالية عديدة
🔸تقوم قوات اللواء 188 بأعمال برية في مناطق جديدة في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية إرهابية.
🔸في أعمال التفتيش… pic.twitter.com/lD80TcdJLg