Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, stated on X that "Hezbollah launched multiple rockets at Israeli army positions in Mount Dov near Israel's northern border."



He said there are no reports of casualties at this time.

