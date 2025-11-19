Israeli army spokesperson issues evacuation warning to southern Lebanon residents

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued an urgent warning to residents of southern Lebanon.



Adraee claimed on X: "The Israeli army will soon target Hezbollah military infrastructure across southern Lebanon to address the group’s prohibited attempts to rebuild its activities in the area."



He added: "We urge residents of the buildings marked in red on the attached two maps, as well as the neighboring buildings in the villages of Deir Kifa and Chehour, to evacuate immediately."



He continued: "You are near buildings used by Hezbollah. For your safety, you must leave these areas at once. Remaining in the marked zones puts you at risk."

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/7sDPoksfgg