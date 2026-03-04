Israeli army releases first images and video from positions in southern Lebanon

#صور أولية من نقاط تمركز جيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان: قيادة المنطقة الشمالية تعزّز الدفاع على الجبهة الشمالية
🔸تتمركز القوات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في عدة نقاط داخل منطقة جنوب لبنان، وذلك في إطار مفهوم الدفاع الأمامي.
🔸تعمل قوات الفرقة 91 في شرق جنوب لبنان، وقوات… pic.twitter.com/qxoKcq2cur
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026
