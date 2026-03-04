Israeli army releases first images and video from positions in southern Lebanon

Lebanon News
04-03-2026 | 13:44
High views
Israeli army releases first images and video from positions in southern Lebanon
Israeli army releases first images and video from positions in southern Lebanon

The Israeli military has shared initial photos and a video showing its deployment points in southern Lebanon.

Lebanon News

Lebanon

Israel

South

Deployment

