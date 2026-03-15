The Israeli army renewed its evacuation warning to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those living in the neighborhoods of Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Borj el-Brajneh, Tahouitet el-Ghadir, and Chiyah.



The army claimed that Hezbollah's activities are forcing it to act decisively against the group, stressing that it does not intend to target civilians.



Residents were urged to evacuate immediately and not return to the listed neighborhoods until further notice.



The army warned that it will not hesitate to target anyone near Hezbollah members, their facilities, or military equipment.



"The presence of civilians in these areas puts lives at risk," the statement said, calling for an immediate evacuation.

عاجل ‼️ إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج البراجنة

🔸تحويطات الغدير

🔸الشياح



⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



⭕️حرصًا…