Israeli army issues urgent warning to residents in Western Bekaa villages

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان القرى اللبنانية: 🔸زلايا 🔸لبايا 🔸يحمر (البقاع الغربي) 🔸سحمر (البقاع الغربي) 🔸قلايا 🔸 دلافي
⭕️إن نشاطات حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق ولا ننوي المساس بكم
⭕️لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فوراً إلى شمال… pic.twitter.com/Ep31fToPMQ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2026
