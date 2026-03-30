Israeli army issues urgent warning to residents in Western Bekaa villages

Avichay Adraee posted on X that residents in several Lebanese villages — Zellaya, Libbaya, Yohmor, Sohmor, Qellaya, and Dalafi — have been issued an urgent safety warning.

The post stated that “Hezbollah’s terrorist activities are forcing the Israeli army to operate strongly in these areas, but we have no intention of harming civilians.”

He stated, ‘’To ensure their safety, residents are being urged to immediately move north of the town of Qaraoun in the Bekaa Valley.’’

The warning added: “Be careful — any movement southward could endanger your lives.”

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان القرى اللبنانية: 🔸زلايا 🔸لبايا 🔸يحمر (البقاع الغربي) 🔸سحمر (البقاع الغربي) 🔸قلايا 🔸 دلافي



⭕️إن نشاطات حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق ولا ننوي المساس بكم



⭕️لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فوراً إلى شمال…