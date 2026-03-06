Avichay Adraee issues urgent warning to residents in Bekaa villages

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, posted on X an urgent warning to residents in the Bekaa region, specifically in the villages of Nabi Chit, Al-Khodor, Saraain El Faouqa, and Saraain El Tahta.



Adraee called on residents to evacuate immediately and move north to ensure their safety. He warned that anyone near Hezbollah members, their facilities, or military equipment risks their life and the lives of their family members.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى النبي شيت، الخضر، سرعين الفوقا وسرعين التحتا



🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء… pic.twitter.com/Bc3BQZCuJE