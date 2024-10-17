Israeli army reveals details of Yahya Sinwar's death as video shows final moments

Middle East News
2024-10-17 | 16:31
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
Israeli army reveals details of Yahya Sinwar&#39;s death as video shows final moments
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
Israeli army reveals details of Yahya Sinwar's death as video shows final moments

The Israeli military revealed on Thursday the details surrounding the death of Hamas leader Yahya Sinwar, describing how Israeli forces tracked and killed him. 

Israeli army spokesperson Avichay Adraee, in post on X, said: "How did we eliminate Sinwar? Yesterday [Wednesday] our forces spotted three militants fleeing from house to house in Tel al-Sultan neighborhood, attempting to escape."

He noted that Israeli forces engaged the militants in combat, claiming that Yahya Sinwar fled alone into one of the buildings, where forces surveyed the area using a drone.

"In his final moments, Sinwar, masked, was seen throwing a wooden plank at the drone. After identifying him as a militant inside the building, we fired at the building and conducted a sweep," Adraee said.

"We found him wearing a bulletproof vest, carrying a pistol and 40,000 shekels," he stated.
 

Middle East News

Israel

Yahya Sinwar

Footage

Hamas

Avichay Adraee

LBCI Next
Hezbollah targets Kfar Vradim settlement in Israel and Merkava tanks in South Lebanon
German Chancellor says will help Israel defend itself with weapons
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Israel-Gaza War Updates
14:05

Netanyahu affirms: Hamas leader Yahya Sinwar's killed, says Israel's task is 'not complete'

LBCI
World News
13:57

Germany urges Hamas to free hostages after Israel says killed Yahya Sinwar

LBCI
Middle East News
13:03

Yahya Sinwar, Hamas leader, killed: Israeli army and Shin Bet confirm

LBCI
Middle East News
10:46

Clash with Hamas leader Yahya Sinwar occurred in Tel al-Sultan, Rafah: Israeli Army Radio

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
17:38

Hezbollah says launching new 'escalatory phase' in Israel war

LBCI
World News
17:08

US to kickstart Gaza ceasefire talks after Yahya Sinwar's death, says State Department

LBCI
World News
16:57

Biden says sending Blinken to Israel after Hamas chief's death

LBCI
World News
16:47

EU chief says Yahya Sinwar's death 'significantly' weakens Hamas

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
13:03

Yahya Sinwar, Hamas leader, killed: Israeli army and Shin Bet confirm

LBCI
Israel-Gaza War Updates
14:33

Army chief claims: Israel's 'settling the score' with Sinwar over October 7 attack

LBCI
Israel-Gaza War Updates
09:02

Israeli Army and Shabak are checking the possibility that Hamas leader Yahya Sinwar has been killed

LBCI
Middle East News
14:47

Hezbollah targets Israeli troops with precision missiles, reports direct hits

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
14:54

Israeli airstrikes on Wardaniyeh: Video reveals impact

LBCI
Lebanon News
2024-10-15

LBCI tours industrial cities in Habbouch, Nabatieh, after being targeted by Israeli airstrikes (video)

LBCI
Lebanon News
2024-10-15

LBCI captures massive destruction following Israeli airstrikes in Ali El Nahri, Zahle

LBCI
Variety and Tech
2024-10-14

Dubai's Burj Khalifa illuminates in Lebanese flag colors for solidarity campaign (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-10-14

Israeli airstrike kills 22 people in Aitou, Zgharta district in northern Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
2024-10-14

LBCI exclusive footage: Damage caused by Israeli airstrike on Aitou in Zgharta district

LBCI
Lebanon News
2024-10-13

Qatari aid arrives at Beirut Airport

LBCI
Lebanon News
2024-10-12

Destruction in Nabatieh: Marketplace targeted by Israeli warplanes (video)

LBCI
Lebanon News
2024-10-12

Video shows the aftermath of an Israeli airstrike near Deir Billa, Batroun District

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
08:02

Details emerge regarding Hezbollah's capture of Israeli soldiers in Qouzah ambush, Nabatieh Governorate

LBCI
Middle East News
15:06

Sources confirm to LBCI: Khaled Meshaal assumes role as acting Hamas leader after Sinwar’s assassination

LBCI
Israel-Gaza War Updates
09:02

Israeli Army and Shabak are checking the possibility that Hamas leader Yahya Sinwar has been killed

LBCI
Lebanon News
09:42

Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Wardaniyeh, Lebanon

LBCI
Middle East News
10:09

Israeli official confirms death of Hamas chief Yahya Sinwar to Israel's Broadcasting Corporation

LBCI
Lebanon News
06:40

Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Aabbasiyyeh, Tyre

LBCI
Lebanon News
07:19

Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Tayr Debba, Tyre District

LBCI
Lebanon News
08:31

Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Harouf, Nabatieh Governorate

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More