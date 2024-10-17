#عاجل الداعشي السنوار في لحظاته الأخيرة: مهزومًا، منبوذًا ومطاردًا.



🔻كيف قضينا على السنوار؟

رصدت قواتنا أمس في حي تل السلطان ثلاثة مخربين يفرون من بيت إلى آخر في محاولة للهرب، وبادرت للاشتباك معهم مهاجمةً المخربين. فر يحيى السنوار بمفرده إلى أحد المباني، حيث قامت قواتنا بمسح… pic.twitter.com/Zhwiy7Etza