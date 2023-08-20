Environment Minister highlights waste issue after Amr Diab concert in Beirut

The caretaker Environment Minister, Nasser Yassin, shared a video on "X" along with a statement expressing concern about the waste left behind after the recent concert by Amr Diab on Beirut's waterfront.



In the video, Yassin showed the public road leading to the location of Amr Diab's concert along Beirut's seafront, which was littered with waste after the event.

هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة #عمرو_دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدث ولا حرج.



كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول الزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها. وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة… pic.twitter.com/qNjBrny3kp