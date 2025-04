Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, claimed Sunday that an Israeli Air Force aircraft struck two Hezbollah members in the Zibqin area of southern Lebanon.



He further alleged that "the two members were targeted while attempting to rebuild Hezbollah infrastructure."

#عاجل 🔸اغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على عنصرين ارهاييين لحزب الله عملا في آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان. تم استهداف العنصرين الارهابيين اثناء قيامهما بمحاولة اعمار بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2025