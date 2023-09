تسلّم الجيش في مرفأ بيروت ١٠ مستوعبات تحتوي على ذخائر من عيارات مختلفة ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/5bwDk68cFG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 9, 2023

The Lebanese Army received ten containers containing ammunition of various calibers at the Port of Beirut as part of the US military aid program allocated for the army.