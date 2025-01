Israeli army claims striking Hezbollah arms depot in South Lebanon (Video)

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, announced on X that ''the military had identified Hezbollah operatives transporting weapons from an arms depot in southern Lebanon to a nearby vehicle.''



"In a swift monitoring and targeting operation, the vehicle and the arms depot were attacked from the air to eliminate the threat," Adraee claimed in the post.



''The Israeli army remains committed to the understandings reached between Israel and Lebanon," Adraee stated, adding that ''its forces are deployed in southern Lebanon to address and 'neutralize' any threats against Israel and its citizens.''

#فيديو 🔴 رصد جيش الدفاع يوم أمس عناصر حزب الله الإرهابي وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة. في عملية رصد واستهداف سريعة تمت مهاجمة المركبة ومستودع الأسلحة من الجو لإزالة التهديد.



🔸جيش الدفاع يبقى ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين…