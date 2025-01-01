Israeli army claims striking Hezbollah arms depot in South Lebanon (Video)

Lebanon News
2025-01-01 | 04:13
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Israeli army claims striking Hezbollah arms depot in South Lebanon (Video)
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Israeli army claims striking Hezbollah arms depot in South Lebanon (Video)

Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, announced on X that ''the military had identified Hezbollah operatives transporting weapons from an arms depot in southern Lebanon to a nearby vehicle.''

"In a swift monitoring and targeting operation, the vehicle and the arms depot were attacked from the air to eliminate the threat," Adraee claimed in the post.

''The Israeli army remains committed to the understandings reached between Israel and Lebanon," Adraee stated, adding that ''its forces are deployed in southern Lebanon to address and 'neutralize' any threats against Israel and its citizens.''

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Hezbollah

Depot

South Lebanon

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