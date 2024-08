Hezbollah has published on Friday a video showcasing a missile launch facility identified as "Imad 4."



The footage reveals various aspects of the site, including tunnels, equipment, and trucks.

حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4" pic.twitter.com/eBo4mV3rHI — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 16, 2024