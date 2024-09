Iranian embassy in Lebanon condemns "the Israeli madness that crossed all limits"

The Iranian embassy in Lebanon strongly condemned "the Israeli madness and arrogance that crossed all limits by targeting residential areas in Beirut's southern suburbs, which resulted in the martyrdom and injury of dozens, including children and women."



The Iranian embassy confirmed on X that "such terrorist crimes will not undermine the determination and faith of the Lebanese."



Iran offered "its sincere condolences to the families of the martyrs, and the speedy recovery for the wounded."

ندين بأشد العبارات الجنون الإسرائيلي والصلف الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، بينهم أطفال ونساء. نؤكد مجددًا أن مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين. خالص العزاء لأهالي الشهداء،… — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 20, 2024