Israeli army spokesperson urges Lebanese to evacuate areas near Hezbollah weapons storage

#عاجل نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!
تعرفون البيوت الكثيرة في القرى اللبنانية مع غرفة مغلقة ومجهولة. بعضها مخزن للأسلحة، أخفاها عناصر حزب الله الذي يستخدمكم دروعًا بشرية.
إنتبهوا! واحذروا! فعلى كل من يمتلك سلاحًا في منزله، أو يتواجد قرب مواقع أو منازل أخفى فيها حزب الله أسلحته… pic.twitter.com/U75h7eGJwa
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024
#عاجل نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!
تعرفون البيوت الكثيرة في القرى اللبنانية مع غرفة مغلقة ومجهولة. بعضها مخزن للأسلحة، أخفاها عناصر حزب الله الذي يستخدمكم دروعًا بشرية.
إنتبهوا! واحذروا! فعلى كل من يمتلك سلاحًا في منزله، أو يتواجد قرب مواقع أو منازل أخفى فيها حزب الله أسلحته… pic.twitter.com/U75h7eGJwa