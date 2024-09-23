Israeli army spokesperson urges Lebanese to evacuate areas near Hezbollah weapons storage

Lebanon News
2024-09-23 | 02:53
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army spokesperson urges Lebanese to evacuate areas near Hezbollah weapons storage
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israeli army spokesperson urges Lebanese to evacuate areas near Hezbollah weapons storage

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued a warning to Lebanese citizens on X on Monday.

In his statement, Adraee emphasized the presence of numerous homes in Lebanese villages that contain closed and undisclosed rooms, some of which he claimed are used for storing weapons hidden by Hezbollah operatives. 

He asserted that Hezbollah uses "local populations as human shields."

"Be cautious! And beware!" Adraee urged. "Anyone who possesses a weapon in their home or is near locations or houses where Hezbollah has hidden its weapons should leave the area immediately."
 

Lebanon News

Israeli Army

Avichay Adraee

Lebanon

Warning

Hezbollah

Weapons

LBCI Next
Rocket falls between Aalmat and Ehmej in Byblos district; no injuries reported
Israeli army tells Lebanese to 'move away' from Hezbollah sites
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2024-09-15

Israel targets several Lebanon regions; Israeli army claims Bekaa strikes hit Hezbollah weapons depots

LBCI
Middle East News
2024-08-11

Israeli army claims to have struck Hezbollah targets in South Lebanon: Weapons depot, military buildings hit

LBCI
Lebanon News
04:28

Israeli army announces new strikes against Hezbollah in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-22

Israeli army strikes Hezbollah targets in Lebanon after rocket fire

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:20

Hamas condemns Israel's 'barbaric aggression' in Lebanon

LBCI
Lebanon News
09:07

Education Minister Halabi expands school closures to include Beirut, Mount Lebanon, and more

LBCI
Middle East News
09:02

Iran warns Israel of 'dangerous consequences' of Lebanon strikes

LBCI
Lebanon News
08:57

Israeli government spokesperson: Rockets fired by Hezbollah resulted in significant damage in northern Israel

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
World News
2024-09-16

Harris condemns 'violence' after shots fired near Trump

LBCI
Lebanon News
2024-08-31

Israeli artillery shelling in Yohmor Al Shaqif, South Lebanon, causes fires near homes

LBCI
Lebanon News
2024-09-22

Hezbollah launches dozens of rockets at Ramat David base and airport

LBCI
World News
2024-09-19

Biden believes diplomatic solution to Israel-Hezbollah conflict is achievable

Videos
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2024-09-20

Iranian President Masoud Pezeshkian visits in Iran the injured people by pager explosions in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-12

Fire erupts at Bourj Hammoud landfill, black smoke covers areas near Beirut (Video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-08-26

LBCI Exclusive: Canada's Ambassador to Lebanon supports UNIFIL mandate renewal, aims to strengthen LAF capabilities

LBCI
Lebanon News
2024-08-25

Hezbollah reveals footage of strikes in second phase of 'Day of Arbaeen' operation

LBCI
Lebanon News
2024-08-25

Hezbollah publishes new video revealing Israeli sites targeted in retaliation for assassinating its commander Fouad Shokor

LBCI
Lebanon News
2024-08-19

Israeli strike targets car in southern Lebanon, leaving one dead and several injured (video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-08-13

Lebanon's authorities uncover five bodies in Kfarshima house: Here are the details

LBCI
Lebanon News
2024-08-11

Lebanese Army finds main body of missile from Israeli Strike in Miryata forests

LBCI
Lebanon News
2024-07-31

Mohammed Khair: Nine buildings damaged in Israeli attack; demolition planned for severely affected ones

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
News Bulletin Reports
13:12

Pager explosions in Lebanon investigation: Trail leading back to Israel and phantom companies

LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Hezbollah's rockets shake north Israel: Haifa hospitals evacuated, 2 million Israelis in shelters amid war preparations

LBCI
Middle East News
13:24

Benny Gantz: We must impose a heavy price not only on Hezbollah but also on the sovereign state of Lebanon

LBCI
Lebanon News
01:16

Israel launches intense airstrikes across southern Lebanon and northern Bekaa

LBCI
Lebanon News
04:50

Israeli airstrike in Beirut's southern suburbs kills 53; one missing person found alive

LBCI
Lebanon News
10:11

Hezbollah's Naim Qassem during Ibrahim Aqil's funeral: Fight with Israel is an 'open-ended battle of reckoning'

LBCI
Lebanon News
04:51

Lebanon's Minister of Culture's office receives call to leave immediately due to targeting threat

LBCI
Lebanon News
06:16

Lebanon closes schools in South Lebanon, Bekaa, Baalbek-Hermel, and Beirut's southern suburbs

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More