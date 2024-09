Israeli army spokesperson urges Lebanese to evacuate areas near Hezbollah weapons storage

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, issued a warning to Lebanese citizens on X on Monday.



In his statement, Adraee emphasized the presence of numerous homes in Lebanese villages that contain closed and undisclosed rooms, some of which he claimed are used for storing weapons hidden by Hezbollah operatives.



He asserted that Hezbollah uses "local populations as human shields."



"Be cautious! And beware!" Adraee urged. "Anyone who possesses a weapon in their home or is near locations or houses where Hezbollah has hidden its weapons should leave the area immediately."

#عاجل نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

تعرفون البيوت الكثيرة في القرى اللبنانية مع غرفة مغلقة ومجهولة. بعضها مخزن للأسلحة، أخفاها عناصر حزب الله الذي يستخدمكم دروعًا بشرية.

إنتبهوا! واحذروا! فعلى كل من يمتلك سلاحًا في منزله، أو يتواجد قرب مواقع أو منازل أخفى فيها حزب الله أسلحته… pic.twitter.com/U75h7eGJwa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024