Israel's Adraee warns residents of Haret Hreik, and Hadath in Beirut's southern suburbs to immediately evacuate

Lebanon News
2024-10-08 | 13:46
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Israel&#39;s Adraee warns residents of Haret Hreik, and Hadath in Beirut&#39;s southern suburbs to immediately evacuate
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Israel's Adraee warns residents of Haret Hreik, and Hadath in Beirut's southern suburbs to immediately evacuate

The Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those in the Haret Hreik, and Hadath, Beirut neighborhood.

"For your safety and your family's safety, you must evacuate this building and the surrounding buildings immediately and move at least 500 meters away," he said. 

Here are the maps:
 

Lebanon News

Israel

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