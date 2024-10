The Internal Security Forces (ISF) deployed throughout Beirut on Thursday to maintain security and order, ensuring full readiness to respond to any emergency situation across Lebanon, particularly in areas housing displaced individuals.



This initiative comes amid rising tensions the night before, as the forces aim to provide a stable environment for those seeking refuge.

