Adraee: Israeli forces target Hezbollah infrastructure in southern Lebanon

Israeli Army spokesperson Avichay Adraee said that the forces of Brigade 8, under the command of Division 91, are actively operating in southern Lebanon.



In a statement on X, Adraee reported that the troops are engaged in confrontations with Hezbollah operatives, "successfully eliminating threats and destroying infrastructure set up by the group along the border."



"The forces uncovered and seized weaponry, including dozens of rockets, Kalashnikov rifles, Kornet missiles, hand grenades, and various types of ammunition belonging to the Radwan forces," Adraee claimed.



"They also discovered several arms depots equipped with dozens of missiles within civilian buildings," he added.



Furthermore, he claimed that dozens of underground facilities were found in the heart of a village, containing hiding places and various weaponry.

#عاجل تواصل قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من حزب الله وتدمر بنى تحتية إرهاببة نشرها الحزب الارهابي على طول الحدود.



🔸القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق…