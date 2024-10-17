Israeli army issues urgent evacuation notice for residents of Tamnine, Bekaa region

Lebanon News
2024-10-17 | 03:23
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Israeli army issues urgent evacuation notice for residents of Tamnine, Bekaa region
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Israeli army issues urgent evacuation notice for residents of Tamnine, Bekaa region

Israeli army spokesperson Avichay Adraee has issued an urgent warning to residents of the Bekaa region, specifically those living in the building identified on a map in the Tamnine area, located between Bednayel and Ablah.

According to the map, the building is situated between Niha and Tamnine El Tahta on the main road near Yassin Pharmacy and Kyokushin Academy.

Adraee claimed that residents are near facilities and interests associated with Hezbollah, which are expected to be targeted by the Israeli army soon.

"For the safety of residents and their families," he advised individuals to evacuate the building and nearby structures immediately, urging them to move at least 500 meters away from the area.
 

Lebanon News

Avichay Adraee

Israeli Army

Forces

Bekaa

Lebanon

Hezbollah

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