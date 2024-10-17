Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Aabbasiyyeh, Tyre

The Israeli military has issued a new urgent warning to residents of Aabbasiyyeh, a town in the Tyre District in South Lebanon, specifically for those in the building marked on a map and the nearby structures.



Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, posted the warning on X, claiming: "You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the army will be targeting shortly."



He continued: "For your safety and your families' safety, you must evacuate this building and the surrounding structures immediately and move at least 500 meters away."

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة عباسية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة شملية والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/BPfzalDvjA