An Israeli drone strike targeted an ambulance belonging to the Islamic Risala Scout Association near the entrance of the eastern Tyre military base roundabout, killing one person and causing multiple injuries.



Videos from the scene show the aftermath of the strike as emergency services rush to the location to tend to the wounded.

شهيد وعدد من الجرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية عند دوار ثكنة الجيش - مدخل صور الشرقي pic.twitter.com/75DVFC5GVw — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 21, 2024