#عاجل جيش الدفاع قضى على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله، وبالتزامن، هاجم موقعًا لإنتاج وسائل قتالية ومقرات قيادة لحزب الله في بيروت



🔸أمس (الجمعة)، في عملية رصد واستهداف سريعة هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو وقضت على خلية إرهابية من منظومة الدفاع الجوي لحزب الله،… pic.twitter.com/gxeITnFYST