Israeli army claims killing of Hezbollah missile commander Jaafar Khodor Faour in South Lebanon airstrike

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية في وحدة نصر لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ العديد من المخططات الارهابية منذ الثامن من أكتوبر ضد إسرائيل



🔸هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو في منطقة جويا في جنوب لبنان وقضت على المخرب المدعو جعفر خضر… pic.twitter.com/sg0DpgF563