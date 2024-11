Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed on his X account that the army has discovered a Hezbollah arms cache, including rockets, RPGs, and assault rifles, hidden within a children's room in a southern Lebanon village.



He wrote, "The find reportedly came during overnight operations by the 91st Division, part of a broader mission to dismantle Hezbollah's infrastructure in the area."



Adraee stated, "The 769th Brigade conducted intelligence-guided raids on multiple buildings within the village. In one of the civilian structures, they found the weapons stored in the kitchen and children's room, placed beside toys."



He concluded, "The building, used as a Hezbollah weapons depot, also contained tactical military gear, combat equipment, and intelligence documents believed to have been used by Hezbollah operatives who had taken cover inside the premises."

#عاجل داخل غرفة أطفال في قلب قرية جنوب لبنان: قذائف صاروخية ووسائل قتالية تم العثور عليها وتدميرها



🔸تواصل قوات الفرقة 91 أنشطتها البرية المحددة في جنوب لبنان لإحباط وتدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على عناصر إرهابية.



🔸خلال نشاط ليلي لقوات اللواء 769 في إحدى القرى جنوب… pic.twitter.com/xiv4gETxE1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024