Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, posted on X two evacuation warnings to residents of Haret Hreik and Ghobeiry in Beirut's southern suburbs.



Adraee claimed, "You are located near facilities and assets belonging to Hezbollah, and the Israeli army will be targeting these in the near future."



He continued, "For your safety and the safety of your loved ones, you are required to evacuate these buildings and those nearby immediately, and to distance yourself at least 500 meters from them."

Here are the maps:

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: 🔸حارة حريك 🔸الغبيري ⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/ffCfGjve19

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/Fo01wgx2bY