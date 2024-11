The Israeli army said Friday that it "completed" the third wave of airstrikes on Beirut's southern suburbs.



"In the past few hours, Israeli Air Force jets launched a third wave of airstrikes on the southern suburbs of Beirut, targeting several Hezbollah command centers," Avichay Adraee, the Israeli army spokesperson, claimed on X.



"Over the last 24 hours, warplanes attacked a missile stockpile, along with 15 missile launch platforms in southern Lebanon, including platforms equipped with guided missiles aimed at Israeli territory. Among the targeted platforms was one used to launch missiles toward the Tel Aviv area last Wednesday," he said.

#عاجل جيش الدفاع يستكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية



🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.



🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من… pic.twitter.com/QpkHE9lxfv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024