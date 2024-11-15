#عاجل جيش الدفاع يستكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.
🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من… pic.twitter.com/QpkHE9lxfv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024
#عاجل جيش الدفاع يستكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية
🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.
🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من… pic.twitter.com/QpkHE9lxfv