Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning to residents of several villages in South Lebanon, including Kfarhamam, Kfarchouba, Borj El Mlouk, Khiam, Blat, Dibbine, Arnoun, Yohmor, Deir Seryan, Taybeh, Qsaybeh, Mazraat Kauthariyet El Rez, Houmayri, Al-Matariyyah, and Kfar Tebnit.



In the statement, he urged civilians to evacuate their homes immediately and move north of the Awali River.



Adraee alleged that "ongoing military operations against Hezbollah activities in these areas necessitate urgent action to avoid harm."



"Residents are cautioned to stay away from Hezbollah members, facilities, or weapons, as proximity to these could endanger lives," he claimed.



Additionally, the statement prohibited movement further south, citing significant risks.



The Israeli army claimed that residents would be notified when it is safe to return to their homes.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا… pic.twitter.com/Ebbj2mtpst — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024